Het spitsenprofiel van Makhtar Gueye: de boomlange en stevige spits die het de verdediging van Club moeilijk wist te maken

Makhtar Gueye gaf een stevige indruk in het duel tegen Club Brugge en beschikt over een profiel waar topclubs naar zoeken.

Makhtar Gueye werd samen met Sakala uitgespeeld in de aanval bij KV Oostende. Het duo woog op de verdediging van Club Brugge en Makhtar Gueye was moeilijk te verzetten.

Gueye werd aan de linkerkant uitgespeeld en kwam zo vaak in duel met Mata en Kossounou. Ondanks de zware tegenstand kon Makhtar Gueye prima zijn ‘mannetje’ staan. De 0-1 kwam er ook doordat Gueye het Brugse duo onder druk ging zetten na een voorzet van zijn ploegmaat.

Het profiel waar vele clubs naar zoeken

Gueye is een 23-jarige Senegalees van 1.95m die dit seizoen al goed was voor 5 goals in 21 duels. In juli 2020 werd Gueye voor één miljoen overgenomen van het Franse Saint-Etienne. Gueye heeft bij KVO nog een contract lopen tot de zomer van 2024.