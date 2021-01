Is Mats Rits uitzondering die regel bevestigt? "Heerlijk, om de drie dagen een wedstrijd spelen"

Mats Rits blijft de kilometers malen op het middenveld bij Club Brugge en wordt nagenoeg niet gespaard door Philippe Clement. Maar dat vind de speler niet erg, hij vindt de drukke kalender net fijn.

"Ik ben profvoetballer geworden om matchen te spelen, dus ik speel ook graag om de drie dagen een wedstrijd", is Rits eerlijk. "Het lichaam voelt goed aan en ik ben fysiek in orde. Even afkloppen maar een korte winterstop is voor mij geenenkel probleem. Al is zo'n stage van een week ook belangrijk voor de groepssfeer. De nieuwe jongens kunnen zich dan makkelijker integreren", verklaart Rits.

"Goed dat we druk hoog blijven houden"

In afwachting op het duel van Racing Genk tegen AA Gent staat Club Brugge 10 punten voor in het klassement. Vorig jaar had Brugge ook een grote voorsprong maar slinkte die richting het einde van het seizoen, dat beaamt Rits ook. "We mogen nu niet op de lauweren gaan rusten met die voorsprong. Vorig jaar ging het ook iets moeizamer op het einde."

"Maar wij zijn Club Brugge en zijn het verplicht om elke wedstrijd voor de drie punten te gaan al is er dit seizoen geenenkele makkelijke wedstrijd. Het verschil is nu 10 punten maar ze moeten nog spelen. Het is goed dat we de druk blijven houden op hen", besluit hij.