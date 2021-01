Centrale verdediger van STVV op weg naar de Mexicaanse competitie

Het draait uitstekend de laatste weken bij STVV. Daardoor is er natuurlijk ook interesse vanuit de andere ploegen voor hun spelers en nadat Juventus al interesse toonde in Cacace zou nu ook Pol Garcia eventueel kunnen vertrekken.

Zoals u HIER kan lezen, kan Cacace op interesse rekenen van de Italiaanse topclub Juventus. Hij is niet de enige verdediger die kan vertrekken bij de Kanaries, want ook Pol Garcia zou in de belangstelling staan van een andere club.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de 25-jarige Spanjaard op weg zijn naar de Mexicaanse competitie. Het is echter niet duidelijk om welke club het gaat. Pol Garcia speelde dit seizoen al mee in 15 wedstrijden in de Jupiler Pro League en was daarin goed voor één doelpunt en twee assists.