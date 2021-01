STVV herleeft weer en dat is ook Juventus niet ontgaan: 'Italiaans landskampioen toont interesse in 20-jarige linksback'

Sint-Truiden bengelde na een slechte competitiestart onderaan het klassement, maar daar bracht Peter Maes meteen verandering in. Woensdagavond won het opnieuw. Yuma Suzuki schonk met twee doelpunten De Kanaries een overtuigende 15 op 18, het nestelt zich ondertussen ook op een veilige plaats in de middenmoot. Deze goede prestaties zijn andere ploegen zeker niet ontgaan.

Volgens sportjournalist Fabrizio Romano wil Italiaans landskampioen Juventus graag Liberato Cacace overnemen. Al zou de 20-jarige linksback daar in eerste instantie uitkomen voor de U23 van de Oude Dame.

Liberato Cacace werd afgelopen zomer door STVV, voor een bedrag rond de één miljoen euro, overgenomen van Wellington Phoenix. De 20-jarige Nieuw-Zeelander ontpopte zich meteen tot sterkhouder in Limburg. Hij kwam dit seizoen in de Jupiler Pro League al zestien keer in actie. Cacace heeft bij Sint-Truiden nog een contract tot 2023.

