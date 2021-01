Spelers vol lof voor Peter Maes, die 15 op 18 pakt bij STVV: "Ik een wonderdokter?"

STVV is onder Peter Maes helemaal bezig met een enorme revival. Met 15 op 18 staan ze zelfs opnieuw onder de mensen en hebben ze al een kloofje geslagen met de drie teams onder hen. "Ik een wonderdokter?"

"Neen, ik ben geen wonderdokter", aldus Peter Maes op de persconferentie na de 0-2 overwinning op bezoek bij KV Kortrijk. "Ik voel me zo toch alvast niet."

En toch heeft Maes iets neergezet bij STVV: "Elke wedstrijd is moeilijk en we weten dat we op het einde van de competitie drie hele zware duels hebben. Daarom willen we nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten pakken."

Coach heeft juiste mensen op juiste plaats gezet

De oefenmeester predikt realisme: "We willen niet naïef zijn of proberen het beste voetbal te brengen, maar resultaten te behalen. Op het kleine veld van Kortrijk weet je dat het kan stormen, Kortrijk is een moeilijk te bekampen ploeg en dan moet je keuzes maken. We hebben puur op het resultaat gespeeld en onze momenten gepakt."

Ook kapitein De Ridder is een tevreden man: "We scoorden op het ideale moment, dat heeft hen een slag gegeven. Een paar weken geleden zaten we in de put, nu zitten we in een goede flow. De coach heeft de juiste mensen op de juiste plaats gezet, maar de spelers voeren het ook goed uit."