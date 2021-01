Defour neemt Thoelen niets kwalijk maar verwacht wel niet veel meer: "Dat dit seizoen maar zo rap mogelijk gedaan is"

Uitblinkers waren er niet echt te vinden aan Mechelse zijde woensdagavond. Steven Defour had dan de taak om de pers te woord te staan en uit te leggen waar het mis liep tegen zijn ex-ploeg Standard. De middenvelder richt zijn vizier stilaan op volgend seizoen.

Defour kwam na een uur spelen op het veld, bij een 0-4-stand. Vrij ondankbaar. "Het enige wat je dan nog kan doen is je best, zorgen dat er stabiliteit in de ploeg komt en een paar kansen creëren. Ik zag in de eerste helft al dat het niet oké zat, dat spelers niet fris waren en maar wat in het rond liepen. De ruimte tussen de linies was te groot."

Dit was niet het KV Mechelen dat dit seizoen met zijn spel al vaak charmeerde. "De schwung zat niet in het elftal. Misschien niet onbegrijpelijk na een zware wedstrijd in Charleroi op een vettig veld, maar dat neemt niet weg dat je niet tevreden mag zijn. We krijgen drie goals binnen in tien minuten. Dat mag niet gebeuren, ook al speel je tegen een sterke ploeg als Standard."

Ook van een keeperskwestie blijven de Mechelaars niet gespaard. Sinds Thoelen zijn plek in doel veroverde ten koste van Coucke stond er wel weer een doelman met uitstraling onder de lat. Verrassend dan ook dat Thoelen zich zo misrekende bij een schot van ver van Amallah. "Ik denk dat hij zelf heel goed weet dat hij in de fout is gegaan", had Defour het er niet met hem over gehad vlak na de wedstrijd.

Defour blijft alvast het vertrouwen behouden in Thoelen. "Ik kan niet kwaad op hem zijn, net zoals we ook niet kwaad zijn geweest op de jongens die in eerdere matchen rode kaarten hebben gepakt. Yannick heeft ons zaterdag rechtgehouden en heeft dat in vorige wedstrijden ook al gedaan. Ik ben zeker dat hij dat in de volgende wedstrijden weer gaat doen."

Blijft wel een feit dat KV nu naar de 15de plek zakt. Nochtans is de top 8 niet definitief weg, maar daar lijkt Defour niet aan te denken. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen, het is gewoon een moeilijk seizoen. Dat dit seizoen maar zo rap mogelijk gedaan is en we aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. Gelukkig is er snel een nieuwe match en hoeven we niet te lang stil te staan bij deze nederlaag."