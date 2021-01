OFFICIEEL: ex-speler van Zulte Waregem wordt door Atlético Madrid verhuurd aan andere Spaanse ploeg

Ivan Saponjic gaat Atlético Madrid tijdelijk verlaten. De aanvaller, die in het verleden nog actief was als spits bij Zulte Waregem, wordt door de Spaanse topclub verhuurd aan Cádiz CF.

Atlético Madrid zal het voor de rest van dit seizoen zonder Ivan Saponjic doen. De 23-jarige Saponjic wordt door de Spaanse topclub verhuurd aan Cádiz CF, de negende in het klassement in de Spaanse eerste klasse.

De naam Ivan Saponjic zal bij de supporters van Zulte Waregem wel een belletje laten rinkelen, want de aanvaller was daar nog aan de slag in het seizoen 2017-2018. Hij was toen goed voor 7 doelpunten en 3 assists in 39 wedstrijden.