Papa Witsel heeft slecht nieuws voor de Rode Duivels: "Het EK? Die kans is nihil"

Axel Witsel scheurde in de topper tegen Leipzig zijn achillespees en ging meteen onder het mens. Nu wacht de Rode Duivel een lange revalidatie. Iedereen hoopte dat hij tijdig zou herstellen met het oog op het EK. Maar vader Witsel ziet dat niet gebeuren.

Twee weken geleden zakte Axel Witsel tijdens een competitiewedstrijd met Borussia Dortmund onderuit. Hij greep meteen naar zijn enkel. Het verdict was zwaar. De 32-jarige middenvelder scheurde zijn achillespees en ging meteen onder het mes. Ondertussen revalideert de Rode Duivel van zijn blessure. Iedereen hoopte dat hij tegen het EK van komende zomer speelklaar zou geraken. Maar vader Thierry Witsel ontneemt nu alle hoop.

"De kans dat hij deze zomer het EK haalt is nihil. Axel zal er niet bij zijn, en dat is momenteel ook niet zijn doelstelling. Ze zouden veel te snel gaan om het te doen lukken. Dat beseft hij zelf ook," concludeerde zijn vader in een interview aan Het Laatse Nieuws.