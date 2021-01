De Ridder speelde nog samen Mbaye Leye: "Dacht toen al dat hij trainer zou worden, als hij sprak zweeg iedereen"

Mbaye Leye heeft zijn intrede als T1 bij Standard niet gemist. Enkele weken geleden leken de Rouches niet meer te weten hoe nog een wedstrijd te winnen. Onder Leye zitten ze aan 9 op 9. Volgens ex-ploegmaat Steve De Ridder heeft Leye alvast de autoriteit om uit te groeien tot een goede coach.

Huidig STVV-speler De Ridder speelde samen met Leye bij Zulte Waregem. "Hij dacht mee met Francky Dury en was het verlengstuk van de coach op het veld. Ik dacht toen al dat hij trainer zou worden", zegt De Ridder aan Sporza. "Bij Zulte Waregem was hij als kapitein al iemand die respect afdwong. Als hij sprak, zweeg iedereen."

Leye straalt dus wel gezag uit en heeft een bepaalde nuchterheid. "Hij is ook intelligent. Dat zie je in zijn interviews en hoe hij zich gedraagt langs de lijn. Je ziet hem niet uitbundig juichen bij een goal. Hij weet dat de weg nog lang is en dat er nog genoeg werk is."

Gaat Leye zich ontpoppen tot een echte toptrainer? "Dat is moeilijk in te schatten. Hij heeft op korte termijn wel veel kunnen bijleren van iemand als Michel Preud'homme. Als hij als trainer even ambitieus is als wanneer hij nog voetballer was, met dezelfde verbetenheid, ambitie en kunde, dan kan hij zeker uitgroeien tot een goeie trainer. Leye heeft het voordeel dat hij goed babbelt voor een groep en dat hij die autoriteit uitstraalt."