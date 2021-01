🎥 Union loopt 12 punten uit op eerste achtervolger na snelste doelpunt ooit in het Belgisch profvoetbal

De bal rolt ook opnieuw in 1B. Leider Union Sint-Gillis trok op verplaatsing naar Deinze. Dante Vanzeir brak de score al na maar liefst zeven seconden open, een record in het Belgische profvoetbal.

Dit weekend werd er ook opnieuw gevoetbald in 1B. Leider Union Sint-Gillis trok op verplaatsing naar Deinze, de voetballiefhebbers werden getrakteerd op een doelpuntenfestijn. Lang moesten ze niet wachten, want al na zeven seconden bracht Dante Vanzeir de bezoekers op voorsprong, hiermee scoorde de 22-jarige aanvaller het snelste doelpunt ooit in het Belgische profvoetbal. Dat record stond sinds 2019 op naam van Victor Osimhen (nu Napoli). De Nigeriaanse spits trof toen voor Charleroi al na acht seconden raak op bezoek bij Antwerp.

Ondanks het vroege doelpunt hadden de bezoekers hun handen vol met Deinze. Dylan De Belder maakte na een mooi uitgespeelde aanval de gelijkmaker. Uiteindelijk won Union het interessante duel met 2-4. De troepen van Felice Mazzu tellen nu al 12 punten meer op de eerste achtervolger. RFC Seraing speelt zondag een belangrijk duel op het veld van nummer drie Westerlo.