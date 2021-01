Daags na het thuislaten van Dodi Lukebakio: 'Hertha Berlijn ontslaat trainer en technisch directeur na teleurstellende resultaten'

Hertha Berlijn moet broodnodig punten beginnen verzamelen in de strijd om het behoud. Zaterdagavond ging het met de billen bloot tegen Werder Bremen. Daags na een nieuwe teleurstellende nederlaag barstte de bom en nam de club afscheid van hun trainer en technisch directeur.

Zaterdagavond nam Hertha Berlijn het in eigen huis op tegen Werder Bremen, maar nergens was de naam van Rode Duivel Dodi Lukebakio te bespeuren. De trainer was niet tevreden over zijn getoonde mentaliteit: “Dodi Lukebakio gebruikt zijn potentieel niet genoeg. Hij voert zijn opgelegde taken op het veld niet altijd uit, en ik was ook niet tevreden over zijn laatste prestaties", vertelde Bruno Labbadia voor de wedstrijd. Aanvoerder Dedryck Boyata revalideert nog steeds van een enkelblessure.

Hertha Berlijn kreeg een 1-4 pandoering om de oren. Het kent opnieuw een moeilijk seizoen in de Bundesliga en behaalde nog maar 17 punten uit 18 wedstrijden. Daarnaast moet het ook beginnen uitkijken voor de degradatiestreep. Het telt amper twee punten meer dan de nummer zestien, FC Köln.

Daarom heeft het bestuur van de club zondagmiddag besloten om de samenwerking met de 54-jarige coach stop te zetten: “Bruno Labbadia en zijn assistenten hebben veel werk gestoken in de ontwikkeling van het team. Daar verdient hij veel dank voor. Uiteindelijk moeten we echter constateren dat we ons in een zeer ernstige situatie bevinden”, klonk het bij de club.

Het bestuur nam ook afscheid van technisch directeur Michael Preetz. De oud-speler van Hertha werd eerder al eens, door zijn falende transferbeleid, op de korrel genomen door de eigen aanhang. Het doel dit seizoen was strijden om een Europees ticket, nu vecht het elftal opnieuw tegen degradatie.

Dodi Lukebakio zal zich dus opnieuw in de ploeg moeten spelen. Ondanks dat hij zaterdagavond om disciplinaire redenen werd thuisgelaten, kwam hij onder Labbadia altijd tot spelen toe. Dit seizoen trof hij in de Duitse competitie al driemaal raak en gaf de titularis ook drie assists, vorig seizoen nam het jeugdproduct van Anderlecht zelfs zeven doelpunten voor zijn rekening.