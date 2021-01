Nieuw contract voor Virgil Van Dijk in de maak

Virgil Van Dijk kan rekenen op een nieuw contract bij zijn club Liverpool. Het zou gaan over een verlenging en een verbetering van zijn huidige overeenkomst.

Volgens de Britse krant 'The Sun' gaat Liverpool het contract van Virgil van Dijk openbreken. Liverpool wil hier prioriteit aan geven voor dat ze verder praten met Mo Salah. Virgil van Dijk is momenteel nog herstellend na een zware blessure die hij in oktober opliep. Toen waren er al verkennende gesprekken lopend maar die zijn toen tijdelijk in de koelkast gestopt.

Virgil van Dijk heeft bij Liverpool nog hetzelfde contract al toen hij overkwam van Southampton in 2018. Met de loonsverhoging is er sprake van een bedrag van £200.000 per week dat hij kan verdienen in Liverpool.