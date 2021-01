OFFICIEEL: Anderlecht leent Vranjes uit aan andere Belgische club

Charleroi heeft een nieuwe verdediger binnengehaald voor de rest van het seizoen. Ognjen Vranješ wordt namelijk gehuurd van Anderlecht. Beide clubs hebben het nieuws zelf officieel bekendgemaakt.

Vranješ kwam dit seizoen nog niet veel in het stuk voor bij Anderlecht. De 31-jarige centrale verdediger speelde mee in vier wedstrijden in de Jupiler Pro League. Bij Charleroi gaat hij dan ook op zoek naar meer speelminuten.