Niet alle amateurclubs willen het seizoen stopzetten

Deze middag heeft de Belgische voetbalbond beslist om de competitie stop te zetten voor alle amateurclubs. Niet alle clubs leggen zich hierbij neer.

Volgens Sporza stappen Patro Eisden en Dender naar de rechtbank. Beide clubs die in 1ste amateur uitkomen willen blijven doorspelen. Beide clubs zijn dan ook profclubs en willen zo snel mogelijk de stap zetten naar 1B. Een extra seizoen in 1ste amateur is een financieel drama voor hen.

Beide clubs hebben, samen met nog 46 voetballers uit de amateurreeksen, advocaat Walter Van Steenbrugge onder de arm genomen. Zij willen dit seizoen toch nog spelen, bijvoorbeeld een minicompetitie om toch stijgers naar 1B te bepalen.