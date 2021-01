🎥 Milanese derby gaat even helemaal los: Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic zijn duidelijk geen vrienden meer

Internazionale won in de Italiaanse beker van AC Milan, maar dat was niet hét nieuws van de avond. Ex-ploeggenoten Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic gingen namelijk met elkaar in de clinch tijdens de Milanese derby.