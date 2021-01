Krijgt Kompany genoeg tegenwind? Er is één man die hem echt durft tegenspreken

Soms bestaat bij Anderlecht de perceptie dat Vincent Kompany alles te zeggen heeft en geen tegenspraak krijgt. Peter Verbeke, sportief directeur bij de club, wil dat even rechtzetten.

"Van Vincent bestaat een verkeerd beeld. Het leuke is net dat hij jou hélemaal meeneemt in het proces. Kompany is zeer zelfkritisch - hij analyseert elke training en elke wedstrijd met de insteek: 'Wat had ik beter kunnen doen?' Zijn uiteindelijke doel is: totale dominantie over het hele veld, offensief en defensief", zegt hij in HLN.

Structureel evolueren we in de richting van Club Brugge

Maar heeft hij mensen waarbij hij zijn ideeën kan aftoetsen en indien nodig tegenwind krijgt? "Ik geloof dat ik met mijn analyses doordring bij Vincent. Er zijn twee mensen die Vincent écht kunnen uitdagen: Nicolas Frutos en, vooral, Craig Bellamy."

"Bellamy is zo vrank als maar kan zijn. Hij durft Vincent gewoon te zeggen: 'Die wissel van jou was volledig fout.' In Anderlecht zijn voldoende mensen die genoeg van voetbal kennen om een juiste analyse te maken. Ik durf te stellen dat wij structureel in de richting evolueren van Club Brugge."