Rocky Bushiri naar Eupen

Rocky Bushiri (21) ruilt KV Mechelen in voor zijn ex-club Eupen. De centrale verdediger werd dit seizoen door Norwich City uitgeleend aan KV Mechelen maar mocht er vertrekken.

Bij Eupen zochten ze een oplossing na het uitvallen van Benoît Poulain. Eupen zit krap in centrale verdedigers en kunnen ook extra Belgen gebruiken in hun kern. Bushiri speelde in het seizoen 2018-2019 al op uitleenbasis voor Eupen. De verdediger zag een sterk seizoen aan de Kehrweg toen beloond met een selectie voor het EK U21 in 2019.

Rocky Bushiri kwam dit seizoen niet verder dan 6 wedstrijden voor KV Mechelen. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Eupen.