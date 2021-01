Zorgen? Bepalende spelers weg, slechte reeks, aflopend contract van coach: "We moeten dat aanvaarden" en "Ik heb geen glazen bol"

Een coach die zijn contract komende zomer niet zal verlengd zien worden, drie belangrijke Belgische spelers die ook geen nieuw contract kregen en in de wintermercato werden verkocht, ... Waarom KV Kortrijk op een of andere manier toch moet opletten waar het mee bezig is.

KV Kortrijk staat nu 14e, met 29 punten. Het verloor de voorbije week zowel van STVV als van Cercle Brugge in eigen huis, twee staartploegen die daardoor een stapje dichterbij zijn gekomen in de stand. En bij De Kerels vertrokken met Mboyo, Van Der Bruggen en Lepoint toch drie Belgische spelers. "Ik had Mboyo niet laten vertrekken", liet Peter Maes na de persconferentie na de zege van de Kanaries in het Guldensporenstadion nog optekenen richting de coach van Kortrijk. Waarop Vanderhaeghe duidelijk aangaf dat het niet echt zijn keuze was. Geen glazen bol Hetzelfde met Van Der Bruggen: "Hij is weg, dat moeten we aanvaarden", klonk het. Zowel Timothy Derijck als Gilles Dewaele lieten zich ook al uit over de zaak en ook zij vonden het gek dat Kortrijk de spelers zomaar liet vertrekken. "Al is het ook wel logisch dat de club nog iets probeert te krijgen voor hen, gezien ze deze zomer geen nieuw contract meer zouden hebben." Maar toch: plots is het toch opnieuw een beetje opletten voor de Kerels, toch? "Ik heb geen glazen bol, alles hangt dicht bij elkaar dit seizoen, iedereen kan van iedereen winnen", besloot Vanderhaeghe.

