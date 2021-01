Club Brugge richt pijlen op 18-jarige seizoensrevelatie van PAOK Saloniki

Club Brugge zoekt op de transfermarkt nog naar een vervanger voor flankaanvallers Krépin Diatta en Emmanuel Dennis. Het wil graag een 18-jarige seizoensrevelatie van PAOK Saloniki overnemen.

Club Brugge zag afgelopen week Krépin Diatta (AS Monaco) en Emmanuel Dennis (FC Köln) het Jan Breydelstadion verlaten, dus is de competitieleider op jacht naar een vervanger. Volgens Het Nieuwsblad toont het bestuur van Club Brugge interesse in Christos Tzolis van PAOK Saloniki. De 18-jarige aanvaller trof al 12 keer raak , en gaf ook zeven assists in 28 optredens voor PAOK. De Griekse club heeft duidelijk goud in handen, en lijkt tien miljoen euro te vragen voor hun jonge aanvaller.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert hebben met de uitgeleende Michael Krmencik een belangrijke pasmunt achter de hand voor de jonge aanvaller. Michael Krmencik doet het met drie doelpunten in drie matchen goed bij PAOK. De Grieken zijn onder de indruk van de speler, en hebben ook geïnformeerd naar zijn kostprijs om hem definitief over te nemen. Beide ploegen zouden dus zaken kunnen doen.