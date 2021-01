voetbalbond kiest voor nieuw licentiesysteem met een waaier aan sancties: van puntenaftrek tot transferverbod

De KBVB heeft het licentiesysteem grondig hervormd. De voetbalbond gaat de clubs beter opvolgen, maar het zal ook sancties toepassen wanneer dat nodig is. Ploegen riskeren een transferverbod of een puntenaftrek.

De voorbije jaren werden heel wat beslissingen van het huidig systeem, waarbij ploegen één keer per jaar controle krijgen over hun financieel dossier, in twijfel getrokken door de grote belangen die daar aan vasthangen. Daarom zal de KBVB vanaf nu het financieel beheer van de clubs voortdurend opvolgen om discussie te vermijden.

Vorig seizoen kregen Standard, KV Oostende en Moeskroen in eerste instantie geen licentie. Die verkregen zij wel via het BAS. De voetbalbond kiest nu voor een nieuwe en duidelijkere aanpak dat goede clubs doorheen het seizoen met rust laat en extra aandacht geeft aan clubs die in moeilijkheden verkeren: "Het is de bedoeling om af te kunnen stappen van het huidige licentieproces. Deze pro-actieve opvolging van de clubs met mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, zal een betere bijsturing mogelijk maken doorheen het seizoen", klonk het bij Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

Vanaf nu kan de Licentiecommissie, of desgevallend het BAS, doorheen het seizoen sancties uitdelen aan profclubs bij wie allerlei indicatoren in het rood komen te staan. Het gaat over een heleboel straffen: Het beperken van inkomende transfers, het beperken van spelers die in een kern mogen opgenomen worden, financiële boetes tot zelfs een puntenaftrek.

Mogelijkeid tot ruling

Clubs kunnen ook in uitzonerlijke gevallen een ruling aanvragen. Tijdens deze periode staat de betrokken club onder toezicht. Er kan dan gesproken worden over een meerjarenplan met regelmatige tussentijdse controles. De Licentiecommissie beslist of een ploeg hier in aanmerking voor komt.

Aparte licentiekamer voor het profvoetbal bij het BAS

De beroepsprocedures bij het BAS garanderen de toepassing van het principe van de scheiding der machten. Er komt bij het BAS een aparte Kamer voor de licenties van het profvoetbal, zij kunnen enkel beroep doen op een aparte lijst van gespecialiseerde arbiters. Deze nieuwe Kamer komt er omdat deze dossiers vaak heel complex zijn.

Auditoraat voor de licenties

Het Auditoraat is verantwoordelijk voor de continue opvolging van de dossiers, die in een volgende fase beoordeeld worden door de Licentiecommissie of desgevallend het BAS.

De KBVB benadrukt dat een club haar licentie tijdens het seizoen niet kan kwijtspelen.