Blijft Schöne een mogelijkheid voor Club Brugge? 'Hij wil in de buurt van Nederland blijven'

Lasse Schöne liet dit seizoen zijn contract ontbinden bij Genoa, maar heeft ondertussen nog altijd geen nieuwe werkgever gevonden. Club Brugge toonde deze zomer nog interesse. De manager van Schöne heeft ook aangeven dat de middenvelder het liefst in de buurt van Nederland blijft.

Lasse Schöne liet dit seizoen zijn contract ontbinden bij het Italiaanse Genoa. De supporters van Ajax werden helemaal wild toen ze hun publiekslieveling weer zagen aansluiten op training, maar een contract zit er niet meer in voor de Deen.

Club Brugge toonde deze zomer al eens interesse in de middenvelder, zijn zaakwaarnemer laat de deur nu ook op een kier: 'Lasse wil het liefst voetballen in de Eredivisie, of in de buurt van Nederland. De afgelopen weken informeerden onder meer Italiaanse en Turkse topclubs, maar er waren ook enkele lucreatieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten. Lasse Schöne wil dicht bij zijn gezin blijven", aldus Revien Kanhai aan Voetbal International.

Lasse Schöne is dus nog steeds transfervrij, maar hoopt snel aan spelen toe te komen met het oog op het EK. Denemarken zal het deze zomer in de groepsfase onder meer opnemen tegen de Rode Duivels.