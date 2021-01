Franse middenvelder stuurde RSCA wandelen: geen uitleenbeurt met pittige aankoopoptie

Anderlecht heeft er een erg bedrijvige wintermercato opzitten. De Brusselaars speurden, gezien de beperkte financiële middelen, de markt af naar opportuniteiten en legden daarbij niet al hun eieren in één mandje.

Een nieuwe middenvelder na het uitvallen van Yari Verschaeren en het vertrek van Percy Tau naar Brighton was één van de hoofdprioriteiten van sportief directeur Peter Verbeke. Uiteindelijk haalde paars-wit Majeed Ashimeru (RB Salzburg) voor die positie binnen.

Ook Léa Siliki stond op het lijstje, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Volgens L'Equipe trok de Franse middenvelder zelf de stekker uit de onderhandelingen. Zowel Rennes als Anderlecht waren er al uit over een uitleenbeurt voor een half seizoen met een aankoopoptie van vier miljoen euro.

De 24-jarige Siliki had echter zijn zinnen gezet op een transfer naar Watford. Die is er echter nog altijd niet gekomen. De onderhandelingen met Watford zitten momenteel in het slop.