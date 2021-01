Sakala, de goalgetter bij Oostende: "Vorig seizoen was ik in betere vorm, maar nu heb ik een team rond me die helpt"

Fashion Sakala Jr gaf andermaal zijn visitekaartje af in de Diaz Arena. Twee keer bracht hij KV Oostende op voorsprong tegen Standard, maar in de slotminuten zagen de Kustboys de overwinning nog wegglippen na een tegengoal van Bokadi.

Sakala, de man in vorm bij KV Oostende, stond na de wedstrijd de pers te woord. Trots dat hij gescoord had, maar voornamelijk toch teleurgesteld dat ze uiteindelijk de punten moesten delen met Standard.

"Het was een goeie wedstrijd en we verdienden eigenlijk echt de overwinning. Het deed echt zeer om zo in de laatste minuten een tegengoal te krijgen. Je zag de teleurstelling dan ook in de kleedkamer achteraf."

Sakala scoorde tijdens de wedstrijd zijn tiende en elfde doelpunt van het seizoen. Hij werd logischerwijze ook verkozen tot man van de match.

"Het is natuurlijk altijd leuk en een eer om tot man van de match verkozen te worden. Maar eerlijk gezegd had ik toch liever die drie punten gehad. Het is een beetje zuur nu."

Sakala scoorde met zijn twee doelpunten tegen Standard zijn tiende en elfde doelpunt dit seizoen. Toch vond hij van zichzelf dat hij vorig jaar iets meer in vorm was: "Ik vind eigenlijk van mezelf dat ik vorig jaar in een betere vorm zat. Maar dit jaar heb ik een team rond me dat me enorm helpt. Daarom dat ik vlotter scoor. Maar ik doe mijn best en ik voel me ook goed. Dus dat vertaalt zich in doelpunten. De sfeer in de groep zit ook goed. Iedereen kent zijn taak en weet wat ze moeten doen."