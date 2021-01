Paris Saint-Germain ziet duo positief testen op corona

Minder goed nieuws voor PSG dat Marco Verratti en Abdou Diallo een positieve coronatest ziet afleggen.

L'Équipe laat weten dat Verratti en Diallo positief zijn bevonden op het coronavirus. Beide spelers worden meteen in quarantaine geplaatst.

Tegenvaller voor PSG

Paris Saint-Germain ziet het duo zo uitvallen voor de topwedstrijd tegen Olympique Marseille van zondagavond. Marco Verratti en Abdou Diallo speelde dit seizoen al mee in veertien wedstrijden. Mauricio Pochettino zal zo op zoek moeten gaan naar alternatieven.

PSG is in strijd met Lyon en Lille voor de leidersplaats in de Ligue 1. Marseille stelt dit seizoen teleur en staat pas zevende in de stand.