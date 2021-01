Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic krijgen één speeldag schorsing: Onderzoek dreigt na scheldtirade

Inter Milaan won eerder deze week in de Italiaanse beker van AC Milan. Vooral het incident tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic ging de wereld rond. De Rode Duivel is één wedstrijd geschorst voor de gele kaart die hij ontving, hij zal dus in de halve finale tegen Juventus niet in actie komen

Het was niet de kwartfinale, maar wel het opstootje tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic dat voor de nodige aandacht zorgde. De spitsen kregen het met elkaar aan de stok en gooiden met enkele rake verwijten. Ze krijgen nu allebei één speeldag schorsing, De Rode Duivel voor zijn gele kaart na het incident, De Zweed voor zijn uitsluiting in de tweede helft. Romelu Lukaku is dus in de halve finale van de Coppa Italia tegen Juventus niet van de partij. En daar blijft het ook niet bij.

De opgelegde schorsing wegens "onreglementair gedrag op het veld" zorgt er nu misschien ook voor dat de Italiaanse voetbalbond een onderzoek gaat openen naar de scheldtirade. Dan dreigt er voor de twee ex-ploeggenoten nog een extra sanctie.