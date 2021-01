Afgelopen zomer toonde Club Brugge interesse in Samatta: "Ik kon het hart van de Genkse supporters niet breken"

Club Brugge vond deze winter met Bas Dost een vlot scorende spits, maar afgelopen zomer volgde de landskampioen verschillende pistes. Zo toonde het interesse in Ally Samatta, maar die kreeg het niet over zijn hart.

Ally Samatta streek in 2016 neer in Limburg. Bij KRC Genk was Samatta nog goed voor 76 doelpunten en 20 assists in 191 matchen. Hij won er de titel en had in de winter van 2020 zijn droomtransfer naar de Premier League beet. KRC Genk ontving een bedrag van 10 miljoen euro voor zijn spits. De 27-jarige aanvaller kon in de Premier League maar één keer raak schieten voor Aston Villa, maar na de komst van Ollie Watkins werd hij overbodig, dus trok de hij op huurbasis naar het Turkse Fenerbahce.

Ook Club Brugge toonde afgelopen zomer belangstelling in de aanvaller, maar dat kreeg Samatta, ondanks een nieuwe samenwerking ex-trainer Philippe Clement, niet over zijn hart: “Heel eerlijk? Ik kon het hart van de Genkse supporters niet breken. Ik had de kans, maar ik kreeg het simpelweg niet over mijn hart. Vier jaar verdedigde ik de kleuren van Genk, een transfer naar Club Brugge zou niet netjes geweest zijn", vertelde hij in een interview aan Het Belang van Limburg.

Ook in Turkije loopt het, mede door blessureleed, niet van een leien dakje voor de Tanzaniaan. Hij trof dit seizoen vijfmaal raak in de Süper Lig. Fenerbahce heeft in de huurovereenkomst een verplichte aankoopoptie van 6 miljoen euro opgenomen.