🎥 Chaotische beelden bij Olympique Marseille: Misnoegde supporters stichten brand aan oefencomplex

Olympique Marseille kent een moeilijke periode in de Ligue 1. De club staat na een teleurstellende 5 op 24 pas op een zesde plaats in het klassement, het kon ook maar één van hun laatste negen officiële wedstrijden winnen. De laatste vier wedstrijden ging het zelfs telkens onderuit, waardoor het ondertussen al een ruime achterstand van veertien punten op leider Lyon telt. Zaterdagavond wacht het belangrijke duel tegen het Stade Rennes van Rode Duivel Jérémy Doku.

Een groep, van 150 tot 200 misnoegde fans, heeft volgens La Provence zaterdag een bezoekje gebracht aan het trainingscomplex van Marseille. Ze wilden hun ongenoegen uiten over de resultaten, maar ook het vertrek van voorzitter Jacques-Henri Eyraud werd geëist. De aanhang stak vuurwerk af waardoor het brand stichtte aan het complex, dat zorgde voor chaotische beelden. Enkele supporters zouden er zelfs in zijn geslaagd om het complex binnen te dringen. Of de spelers en de leden van de technische staf aanwezig waren is nog niet duidelijk.

Breaking | Serious incident currently ongoing at Marseille's training centre - furious fans are trying to force entry & have set a tree on fire after spraying the entrance with smoke and fireworks, according to La Provence. More follows.