"Het probleem lag bij mij, niet bij de club"

Maryan Shved komt er na een paar moeilijke maanden helemaal door bij KV Mechelen.

Maryan Shved gaf in 'Gazet van Antwerpen' zijn eerste interview op Belgische bodem. De 23 jarige Oekraïense aanvaller kende een moeilijke start bij KV Mechelen. Hij kreeg tevens het nodige kritiek van zijn trainer. De laatste weken ontbolstert hij helemaal en is klaar om mooie zaken te laten zien. KV Mechelen huurt de aanvaller tot het einde van het seizoen van Celtic met een aankoopoptie.

Het gaat heel goed, dank je. Scoren is altijd leuk. Zeker als het een winnend doelpunt is in de laatste minuut. Ik voel me steeds beter in mijn vel, ben nu belangrijk voor mijn team. Dat geeft een goed gevoel. Het zorgt ervoor dat ik elke dag met plezier kom ­trainen.”

De eerste maanden

"De eerste maanden hier waren heel moeilijk voor mij. Zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Ik kwam aan in een nieuw land ­zonder mijn vrouw, zonder mijn dochter, zonder enige familie. Dat gemis viel me erg zwaar. Sinds mijn vrouw en dochtertje Mia hier zijn, gaat het beter. Maar op een gegeven moment geraakte ik besmet met corona en zat ik drie weken thuis in quarantaine. God heeft me door die moeilijke periode geholpen, want ik was echt ziek.”

Het lag aan mij

“Nee. Het probleem lag ook nooit bij de club. Het probleem lag bij mezelf. Ik ben de enige die iets te verwijten viel. Ik moest aan mezelf werken, had het moeilijk, moest wennen aan het team, was vaak alleen... Het lag aan mij.”