Done deal: Eredivisieclub haalt centrale verdediger op bij Belgische topclub in strijd tegen degradatie

KRC Genk is volop bezig met zijn kern een beetje op te kuisen. En daarbij is nu opnieuw een transfer geofficialiseerd, zoveel is duidelijk.

Shawn Adewoye is vertrokken bij KRC Genk. Hij tekende een contract tot juni 2023 bij het Nederlandse RKC Waalwijk. ̷K̷R̷C̷ 🔄 𝙍𝙆𝘾



💛💙 RKC Waalwijk versterkt zich met Shawn Adewoye! De 20-jarige centrale verdediger komt over van @KRCGenkofficial en tekent tot medio 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣.



🔗 https://t.co/DUluqechs8 — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) January 31, 2021 Dat hebben de Nederlanders officieel aangekondigd. De 20-jarige centrale verdediger verlaat België dus voor een avontuur bij de noorderburen. De verdediger speelde onder meer in de Youth League voor de Limburgers, maar kwam niet in de plannen van John van den Brom voor.