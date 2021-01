Geen doelpunten, maar extra spits bleef op de bank zitten: "Ik weet het, maar daarom wisselde ik niet"

Met onder meer Cyriel Dessers nog op de bank had KRC Genk nog kunnen proberen de overwinning te forceren op bezoek bij KV Mechelen, maar John van den Brom hield de spits uiteindelijk buiten de lijnen. Hij legt uit waarom.

"Ik weet dat ik Dessers nog achter de hand had, maar ik ga niet zomaar beginnen wisselen", aldus John van den Brom na de 0-0 bij Mechelen.

Niet zomaar wisselen

"Ik ga wisselen in een wedstrijd wanneer ik het nodig heb of het nodig acht. In een wedstrijd als deze met een hoog tempo is het ook niet makkelijk om iemand in te brengen."

"Je zag het ook aan de spelers die bij ons invielen dat ze moesten wennen aan dat tempo. Het klopt dat Onuachu totaal niet in de match zat, maar dan nog kan hij iets verzinnen en uit het niets scoren."