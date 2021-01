Joachim Van Damme vertelt over de bekerambities van KV Mechelen

KV Mechelen bleef zaterdagavond steken op een scoreloos gelijkspel tegen Racing Genk. Veel tijd om daarbij stil te staan is er echter niet.

KV Mechelen speelt woensdagavond al voor de beker tegen RWDM uit 1B. "Het is zeker een doel. Wij weten wat een goede bekercampagne kan geven na onze winst twee jaar geleden”, zegt Van Damme aan HLN.

De beker kan ook zijn effect hebben in de competitie. “Oké, zonder fans wordt het een andere beleving. Maar als je in die flow geraakt, dan geeft dat ook in de competitie een boost.”

Van onderschatting mag echter geen sprake zijn, dat weet Van Damme maar al te goed. “We speelden 1-1 gelijk tegen hen in de voorbereiding. Natuurlijk is dat iets anders dan een match met inzet, maar toch... Het is zeker geen slechte ploeg.”