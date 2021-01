Didillon enorm teleurgesteld na zwakke prestatie tegen STVV: "Vanaf nu zijn er geen excuses meer"

Bij Cercle Brugge hoopten ze op een goed resultaat tegen degradatieconcurrent STVV maar een ontstellend zwak Cercle ging met de billen bloot op Stayen. Doelman Didillon was dan ook enorm teleurgesteld achteraf.

Voetballers zijn winnaars en verliezen niet graag. Maar Thomas Didillon kwam wel enorm geprikkeld aan op de persconferentie na de wedstrijd tussen STVV en Cercle Brugge. De Franse doelman was duidelijk niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Het was gewoonweg niet goed genoeg. De manier waarop we hier speelden... Het is onmogelijk om zo resultaten te behalen", klinkt het bij Didillon. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, er zijn geen excuses meer. Iedereen moet in de spiegel kijken want dit was echt niet goed."

Verdediger Vitinho treedt hem bij in die analyse. "We moeten harder werken. Er is genoeg kwaliteit maar moeten ervoor vechten.Wat er mist? We spelen voetbal maar het lukt niet altijd om goed te presteren, dat is met alles zo. We zullen hard moeten werken om er iets aan te doen", besluit hij.