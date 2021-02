OFFICIEEL: Jonathan Hendrickx verlaat Lommel en gaat (ex-)ploegmaat achterna

Vorig seizoen werd de rechtsachter en vaste strafschopnemer topschutter bij Lommel, maar dit seizoen verdween Jonathan Hendrickx helemaal op het achterplan bij groen-wit.

Eerder op de dag maakte Hendrickx bekend dat hij in onderling overleg zijn lopend contract bij Lommel ontbonden had. Later op de dag raakte het nieuws bekend dat Jonathan Hendrickx (27) aan de slag gaat in Ijsland, meer bepaald bij KA Akureyri.

De ploeg die gecoacht wordt door oude bekende Arnar Gretarsson haalde onlangs ook al Sebastiaan Brebels, nog zo'n overbodig geworden Lommelspeler, naar Ijsland.

Jonathan Hendrickx is overigens niet aan zijn proefstuk toe. De broer van Charleroi-speler Gaetan was van 2014 tot 2019 ook al actief in Ijsland.