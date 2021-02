Eden Hazard is er niet bij op training en daar speelt Burger King handig op in: "Er is een 2x1-aanbieding bij Burger King"

Het gaat opnieuw niet zo goed met Eden Hazard. De Rode Duivel was er niet bij op de training van Real Madrid omdat hij last zou hebben van de spieren. Burger King had een grappige reactie in huis op het nieuws.

De hamburgerketen zou namelijk de oorzaak kennen van de afwezigheid van Eden Hazard. "Er is een 2x1-aanbieding bij Burger King", schreef Burger King op Twitter. Uiteraard een verwijzing naar enkele jaren geleden toen Eden Hazard een hamburger ging eten nadat hij gewisseld werd bij de Rode Duivels. 2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ — Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021