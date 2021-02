Tegenstander van Zulte Waregem is uitspraak Deschacht nog niet vergeten: "Ik hoop echt dat Francky Dury hem laat spelen"

In de Beker van België trekt Zulte Waregem woensdagavond op verplaatsing naar Olympic Charleroi. Mohamed Dahmane, sportief directeur en speler van de Waalse club kijkt al een lange tijd uit naar de confrontatie met de ploeg uit eerste klasse.

Dertien jaar geleden raakte de inmiddels 38-jarige aanvaller in de clinch met Olivier Deschacht, die toen nog de kleuren van Anderlecht verdedigde. De verdediger van RSCA noemde zijn tegenstander een "zwerver", een opmerking die Mohamed Dahmane, nu bij Olympic Charleroi, niet is vergeten': "Natuurlijk ben ik die woorden niet vergeten. Nu zal hij zien dat de clochard rijk is. Geen miljonair maar ik heb mijn kost goed verdiend", vertelde Dahmane aan Het Nieuwsblad.

De ex-aanvaller van onder meer Club Brugge en en Eupen heeft respect voor de carrière van Deschacht, maar is het incident zeker niet vergeten: " Een goeie speler, nog altijd. Maar dat hij zoiets zei tegen een speler van een kleinere club vind ik nog altijd heel slecht. Ik hoop echt dat Francky Dury hem in het bekerduel laat spelen. Dat wordt mooi", besluit Dahmane.