Officieel: Samy Mmaee verlaat STVV en kiest voor Hongaars avontuur

Sint-Truiden heeft afscheid genomen van Samy Mmaee. De verdediger trekt naar het Hongaarse Ferencvárosi TC.

Het was eerder al bekend dat de 24-jarige Marokkaanse international Stayen ging verlaten, hij kiest nu dus voor een nieuw avontuur in Hongarije. De voorbije jaren was Mmaee een vaste waarde in de verdediging van STVV, maar dit seizoen verloor hij zijn plekje in het basiselftal. In totaal speelde hij 42 wedstrijden voor de Kanaries. Met Dimitri Lavalée en Junior Pius anticpeerde de Limburgers wel op het vertrek van Pol Garcia en Samy Mmaee.