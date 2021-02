Ajax bevestigt vertrek van Brian Brobbey op einde van het seizoen

Brian Brobbey vertrekt deze zomer bij Ajax. De speler en zijn management hebben aan Ajax laten weten het op 30 juni 2021 aflopende contract niet te verlengen.

Ajax had nochtans gehoopt op een verlengd verblijf van Brobbey. "Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden. Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen”, zegt directeur voetbalzaken Mark Overmars.

Problemen waren er niet en het voorstel van Ajax was goed genoeg. “We verwijten Ajax nul”, aldus manager José Fortes bij het Algemeen Dagblad. “Ajax heeft er echt alles aan gedaan. Met het voorstel was ook weinig mis. Brian maakt deze keuze op basis van zijn gevoel. Daar kan Ajax niks aan doen. We zijn nog niet in gesprek met andere clubs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Ajax.”