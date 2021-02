Croky Cup serieus genomen door KBVB? "Gelukkig raakte goede ref niet geblesseerd, want iemand uit publiek halen kan nu niet en blijkbaar geen VAR of vierde ref nodig ..."

AA Gent haalde het al bij al makkelijk van Heur-Tongeren: 5-0. Na de match was Hein Vanhaezebrouck een gelukkig man over het resultaat. Hij had lof voor de tegenstander, maar er moest hem toch ook iets van het hart.

"We zijn uiteraard blij dat we door zijn, dat is altijd de bedoeling in de Beker van België. De tegenstander probeerde echt wel goed voetbal te brengen, 5-0 is eigenlijk een overdreven uitslag", vond Hein Vanhaezebrouck.

"Zonder ritme hebben ze er iets proberen van te maken. Gelukkig komen we snel op voorsprong, waardoor het makkelijker voetballen werd in een sportieve wedstrijd."

Geen publiek

"Gelukkig maar dat het een sportieve match was, zonder gemene overtredingen en dat de ref het goed deed", was er ook een pluim voor ref Maarten Toeback. "En dat hij niet geblesseerd raakte of zo ... Want een vierde ref was er niet aanwezig."

"Normaal gezien haal je dan iemand uit het publiek als er iets zou gebeurd zijn, maar nu is er geen publiek. We mogen dus blij zijn dat de ref niet geblesseerd is geraakt. Blijkbaar is dat allemaal niet voorzien in deze ronde van de Croky Cup", haalde de coach de lachers op zijn hand.