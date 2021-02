Emmanuel Dennis scoort zijn eerste doelpunt voor 1. FC Köln, maar mist ook strafschop en is uitgeschakeld in de Duitse beker

Emmanuel Dennis heeft woensdagavond een opvallende wedstrijd gespeeld in de Duitse beker tegen tweedeklasser Jahn Regensburg. De Nigeriaan, die wordt gehuurd van Club Brugge, scoorde de 0-2, maar het werd uiteindelijk nog 2-2 en Regensburg ging door na strafschoppen.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor 1. FC Köln, want na 20 minuten stonden ze al 0-2 voor na doelpunten van Jakobs en Dennis. Jahn Regensburg kwam echter voor de rust nog langszij via Kennedy en George.

In de tweede helft kreeg Dennis een kwartier voor het einde van de wedstrijd de kans om zijn tweede van de avond te maken via een strafschop, maar de aanvaller liet de kans liggen. Er werden uiteindelijk strafschoppen genomen en daarin haalde Jahn Regensburg het met 4-3. 1. FC Köln is zo meteen uitgeschakeld in de Duitse beker.