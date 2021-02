Belgisch jeugdproduct scoort in de Griekse beker

Hugo Cuypers, een naam die bij velen niet direct een belletje laat rinkelen. Toch is het een Belgische spits die gisteren scoorde voor Olympiakos.

Hugo Cuypers begon zijn carrière bij Standard Luik. Tijdens zijn verblijf bij Standard werd hij verhuurd aan FC Seraing en nadien verkocht aan Ergotelis in Griekenland. Daar pikte de Griekse topploeg Olympiakos hem op in de zomer van 2019 om hem direct uit te lenen aan het Franse Ajaccio. Daar kwam hij tot 23 wedstrijden waarin hij vijfmaal scoorde. Dit seizoen is hij mee opgenomen in de kern van Olympiacos. In de competitie kon hij dit seizoen éénmaal scoren in 4 wedstrijden.

Gisteren speelde Olympiakos in de Griekse beker tegen Panetolikos en in de 30ste minuut kon Hugo Cuypers zich op het scorebord plaatsen. Olympiakos zou uiteindelijk de partij winnen met 3-0.

Zo scoort de 23 jarige Belg zijn 2de doelpunt van het seizoen voor de Griekse topploeg.