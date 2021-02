Kompany blij met bijna fitte Ashimeru: "Dat hebben we nodig"

Anderlecht rekent hard op Majeed Ashimeru. Hij moet dat vleugje creativiteit risico in de ploeg brengen. De eerste kennismaking op het veld van FC Luik was alvast bemoedigend.

Ashimeru scoorde, maar bracht ook diepgang bij. Het liep nog niet perfect met zijn ploegmaats, maar na zijn coronabesmetting moest de Ghanees weer opbouwen. "Die jongen zit op een traject. Hij is intussen weer fit, maar ontbreekt nog matchritme", aldus Kompany. "Maar het is belangrijk voor ons dat hij nu beschikbaar is."

Kompany heeft vertrouwen in de middenvelder, die hoog aangeschreven is aangekomen. "Hij is iemand die vanuit het middenveld kan scoren en zuiver is aan de bal. Dat hebben we nodig."

Ashimeru legt ook redelijk wat risico in zijn spel, wat Anderlecht wel kan gebruiken.