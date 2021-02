Jeugdproduct met geweldige traptechniek tekent eerste profcontract bij KRC Genk

KRC Genk opperde voorbije weken al voor meer beloftenploegen in 1B, vandaag zette het deze uitspraak kracht bij door opnieuw een jeugdproduct een contract te geven.

KRC Genk beschikt over een talentvolle jeugdacademie, maar toch werd er afgelopen wintermercato door heel wat jonge spelers ander oorden opgezocht. Onder meer Shawn Adewoye (RKC) en Elias Sierra (Heracles) verlieten de Luminus Arena voor een nieuw avontuur in het buitenland.

Toch blijft het resoluut geloven in de eigen jeugd. Vrijdagmiddag tekende Jay-Dee Geusens zijn eerste contract tot 2024 bij de club. De 18-jarige centrale middenvelder speelt al sinds 2010 voor KRC Genk en komt momenteel uit voor de beloften: "Hij wordt geroemd voor zijn geweldige traptechniek. We kijken als club uit naar zijn verdere progressie", klonk het via de officiële clubkanalen.