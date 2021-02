Wanneer breekt talentvolle Dante Rigo echt door? 'We dachten dat hij de top zou halen'

Op Transfer Deadline Day gingen ADO Den Haag en Dante Rigo in extremis nog uit elkaar. De jonge Belg kwam er nauwelijks aan spelen toe waardoor er werd besloten om zijn huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Hij zal nu minuten verzamelen bij Jong PSV, maar droomt uiteraard van meer.

De 22-jarige middenvelder werd de afgelopen maanden uitgeleend aan ADO Den Haag, toch kwam het jeugdproduct van PSV maar in elf Eredivisiewedstrijden en één bekeroptreden in actie. Hij keerde dus per direct terug naar zijn werkgever, maar Aad de Mos hoopt nog steeds op een definitieve doorbraak: “Aan de bal is het een speler die echt veel in huis heeft. Dante moest verhuurd worden, op die jonge leeftijd moet je gewoonweg zoveel mogelijk minuten verzamelen. Maar ADO heeft de bal weinig in eigen rangen waardoor hij er zich nooit volledig kon tonen”, verklaarde De Mos aan het Eindhovens Dagblad.

Ooit stond de Belgische controleur geboekt als een toptalent. Op amper 14-jarige leeftijd trainde hij al mee met de A-kern van PSV, op zijn zestiende debuteerde Rigo al bij Jong PSV, een jaar later gaf Cocu hem een kans in de hoofdmacht.

Ondertussen is Rigo er toch al 22 en heeft hij zich ook op huurbasis niet kunnen doorzetten bij zowel ADO als Sparta Rotterdam. De analist schrijft hem zeker nog niet af, maar benadrukt wel dat de tijd begint te dringen: “Het hoeft nog niet voorbij te zijn, misschien is hij wel een laatbloeier. Rigo is één van de vele spelers waarvan we dachten dat hij de top zou halen, maar het is er nog niet uitgekomen. Techniek zit er zeker in, maar zelfs zijn handelingssnelheid is er niet op vooruitgegaan.”

Dante Rigo zal de komende maanden uitkomen voor Jong PSV. In Eindhoven heeft hij nog een verbintenis tot 2022, tijd genoeg dus om zich opnieuw te bewijzen.