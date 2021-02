Vercauteren ziet opeenvolging van finales en spreekt over winterversterkingen

Antwerp speelt 4 wedstrijden op 9 dagen. Eerst het drieluik Beerschot, Club Brugge en Standard Luik op verplaatsing en nadien de thuismatch tegen Glasgow Rangers. Franky Vercauteren zal zijn nieuwkomers goed kunnen gebruiken.

“Maar dat zal zo nog een heel seizoen zijn. Het is haast een opeenvolging van finales”, aldus Vercauteren. Hij verwijst naar de vier topwedstrijden op negen dagen voor Antwerp.

De nieuwkomers bij Antwerp

Antwerp heeft deze wintermercato drie nieuwe spelers gehaald. Met Le Marchand en Ortwin De Wolf is er achteraan versterking bijgekomen voor Vercauteren terwijl van Avenatti doelpunten verwacht worden.

“Hij is inzetbaar, maar we moeten opletten dat hij niet te snel te veel doet. De opeenvolging van matchen is wat gevaarlijker voor hem dan voor een ander", klonk het bij Vercauteren. Le Marchand heeft de afgelopen maanden dan ook weinig tot niets gespeeld bij Fulham.

“Hij had lange tijd niet gespeeld en moet zich nog aanpassen. Wat wij van hem vragen, beantwoordt niet helemaal aan wat hij gewend is. Ik ga dus eerst nog eens met hem over onze filosofie praten en zijn match analyseren. Ik verwacht niet dat hij al meteen scoort, maar hij moet begrijpen wat hij moet doen om te kúnnen scoren.”, aldus Vercauteren.