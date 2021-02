Vercauteren: "Het belang van een derby is mij niet vreemd. Ik ben van Molenbeek hé"

Zondag wordt het voor Franky Vercauteren zijn allereerste Antwerpse derby. Een primeur in de rijkgevulde carrière van de ervaren trainer en ex-speler.

“Ik ben geboren in een derby, want ik speelde voor Anderlecht, maar ben afkomstig van Molenbeek”, zo vertelt Vercauteren. “Mijn vader was een honderd procent supporter van Daring Molenbeek, waar mijn broer nog in de eerste ploeg speelde en waar ik zelf ook mee naar ging kijken. Dus ik weet wel hoe belangrijk zo’n derby is. Ik kan me verplaatsen in de supporters.”

Vercauteren toonde zich strijdvaardig tijdens de persconferentie. Met Ritiche De Laet heeft hij iemand in de kern die zijn medespelers op scherp zal zetten om de overwinning binnen te halen. Spijtig genoeg kan Antwerp niet rekenen op een paar ervaren pionnen om te strijden voor de drie punten maar vooral de eer in deze derby.