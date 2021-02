Rode Duivels krijgen geen gloednieuw stadion: "Geen tweede keer meemaken zoals met EK"

De voetbalbond droomt niet langer van een nieuw stadion op een andere locatie. Het Koning Boudewijnstadion blijft de uitvalsbasis voor de Rode Duivels, maar krijgt wel een opknapbeurt.

Ook van een mogelijke uitbreiding van het stadion is ondertussen geen sprake meer. “Het is niet de bedoeling om uit te breiden en zo extra druk op de omgeving te creëren”, zegt Peter Bossaert, ceo van de voetbalbond, aan Het Nieuwsblad.

Het grote doel is vernieuwingen tegen 2027 rond te hebben, omdat België met Duitsland en Nederland het WK voor vrouwen naar hier wil halen. “Het is uiteraard logisch dat de politiek wegens de coronapandemie nu met belangrijkere dingen bezig is. Over afzienbare tijd zullen we het dossier weer activeren.”

Voor dat WK zouden drie speelsteden in ons land nodig zijn. Eentje in Brussel, eentje in Wallonië en ook nog eentje in Vlaanderen. “Dit stadiondossier is in dat opzicht belangrijk voor onze kandidatuur. Ruim voor dat WK zouden we de nodige vergunningen moeten hebben. Wij willen geen tweede keer meemaken wat we met het EK meemaakten. De Rode Duivels konden drie keer thuisspelen, wegens geen stadion spelen we voor het EK drie keer uit.”