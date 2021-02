OFFICIEEL: Frutos verlaat Anderlecht en gaat naast Losada op de bank zitten in Amerika

Bij DC United word Frutos assistent van Hernan Losada. Die koos vorige maand voor het Amerikaanse avontuur en verliet Beerschot in het midden van het seizoen, landgenoot Frutos doet nu dus hetzelfde bij zijn RSCA.

"Ik ken Nicolas al jaren en kan bijna geen slecht woord over hem vertellen. We speelden in 2004 nog met elkaar en onze carrières liepen bijna parallel door naar België te trekken. Hij zal een absolute meerwaarde zijn voor DC United", vertelt Losada op de website van de club.

Welcome, @NicolasFrutos19!



The 39-year-old Argentine joins D.C. from R.S.C. Anderlecht SC, where he has served as an Assistant Coach since 2019.