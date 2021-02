KV Mechelen krijgt goed nieuws en recupereert twee sterkhouders

KV Mechelen moest het al een tijdje zonder de kwaliteiten van Nikola Storm doen, maar de flankaanvaller zit opnieuw in de selectie voor het uitduel tegen Cercle Brugge. Ook Joachim Van Damme keert terug.

Storm viel in januari uit met een vervelende blessure aan de quadriceps. Hierdoor kwam hij in de wedstrijden tegen Charleroi, Standard, Eupen, Waasland-Beveren en KRC Genk niet in actie. Maar na een maandje afwezigheid kan trainer Wouter Vrancken opnieuw beroep doen op de kwaliteiten van zijn flankaanvaller.

Ook Joachim Van Damme keert terug vanuit de ziekenboeg. De controleur kampte met een overbelasting aan de adductoren, maar haalt nog tijdig de selectie. Het is voor de technische staf enkel nog wachten op de terugkeer van Sheldon Bateau en Sandy Walsh.

Zaterdagavond trekt KVM op bezoek bij Cercle Brugge. Een belangrijke wedstrijd, want bij een overwinning verzekert het zich van een veilige plek in de middenmoot. Het kan dan ook 14 punten uitlopen op de degradatiestreep.