Silvio Proto kondigt op 37-jarige leeftijd afscheid aan: "Tijd om mijn handschoenen op te bergen"

Vorige week verbrak Silvio Proto in onderling overleg zijn contract bij het Italiaanse Lazio Roma. De doelman leek nog even op zoek naar een nieuw avontuur, maar nu kondigt de 37-jarige ex-speler van Anderlecht op Instagram zijn pensioen aan.

Vorige week nog namen Silvio Proto en Lazio afscheid van elkaar. De doelman streek in de zomer van 2018 neer in de Serie A, hij moest er zich wel tevreden stellen met een rol als tweede doelman. In totaal stond Proto er negen wedstrijden onder de lat, maar na een blessure aan de arm werd hij er door zijn concurrenten voorbijgestoken in de hiërarchie. Ondanks dat maakte de inmiddels 37-jarige landgenoot wel deel uit van de selectie dat de Italiaanse beker en Supercup won.

In de Jupiler Pro League maakte Proto eerst furore in het doel van La Louvière, maar zijn beste periode kende hij bij Anderlecht. Bij paars-wit won hij maar liefst zes titels, twee bekers en zeven Super Cups. Daarna trok de doelman naar KV Oostende. Na een korte periode bij Olympiakos belandde Silvio Proto in de Italiaanse hoofdstad.

Een blessure aan de hand gooide dus roet in het eten van zijn ambities. Vorige week stelde hij nog iedereen gerust over zijn fysieke toestand. Even leek de ex-Rode Duivel op jacht naar een nieuw avontuur, maar nu hangt hij zijn voetbalschoenen definitief aan de haak: "Het is met trots en opluchting dat ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven begin, die zal ik besteden aan mijn hobby's, mijn projecten en mijn kleine familie die mij tijdens deze lange carrière meer dan gesteund heeft."