Real-trainer vreest een mentaal zware periode voor Eden Hazard

Het nieuws van opnieuw een geblesseerde Eden Hazard is geen verrassing meer. Toch willen we je de reactie van een ontgoochelende trainer niet onthouden. Op zijn persconferentie nam Zidane uitgebreid de tijd om te praten over de blessure van de Rode Duivel, die het mentaal toch zwaar zou hebben.

Woensdag viel Hazard op training opnieuw uit met een blessure, deze keer zijn de quadriceps in het linkerbeen het slachtoffer. Het is ondertussen al de zoveelste teleurstelling voor de Rode Duivel. Dat zegt ook zijn coach: "Hij wil zo graag spelen, Eden heeft het zeer moeilijk op dit moment. Dit is brute pech." Eden Hazard zal opnieuw drie weken moeten revalideren, maar toch is Zinedine Zidane overtuigd van zijn kwaliteiten en blijft de Belg ook een meerwaarde voor zijn elftal: "Op een dag zullen we hem blessurevrij zien spelen, ik hoop voor het team dat het zo snel mogelijk zal zijn", aldus de Fransman op zijn persconferentie. Zaterdagmiddag spelen Thibaut Courtois & Co op het veld van rode lantaarn SD Huesca. De punten zijn broodnodig wil het in het spoor van stadsrivaal en leider Atlético Madrid blijven.





